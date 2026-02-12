No Zaire, 107 cidadãos de nacionalidades chinesa e congolesa foram detidos pela Polícia Nacional (PN), por estarem envolvidos na actividade de pesca ilegal e por tentarem entrar clandestinamente no país.

A direcção geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN explica que "o grupo de indivíduos oriundos da República Democrática do Congo que foi detido na zona fronteiriça do Luvo, é constituído por 97 elementos, entre mulheres e homens".

Dos detidos, 32, que residem ilegalmente no Zaire, "foram flagrados a cultivar produtos agrícolas e 62 foram surpreendidos quando tentavam se instalar clandestinamente em Angola, usando caminhos secundários".

Quanto aos cidadãos chineses, estes foram detidos em flagrante, no município do Soyo, durante uma operação multissectorial, que as autoridades efectuaram naquela circunscrição.

A acção policial culminou ainda com a intercepção de um navio de pesca mini-industrial, com 10 tripulantes (chineses e angolanos), que estão a ser acusados de exploração ilícita de recursos pesqueiros, cuja embarcação foi apreendida.