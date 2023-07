Esta semana, o Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe divulgou uma nota de imprensa na qual orienta que a fábrica de cerveja Rosema seja novamente entregue ao empresário angolano Melo Xavier, revogando uma decisão anterior do Tribunal Constitucional do mesmo país, que agiu alinhado e orientado pelo primeiro-ministro, Patrice Trovoada. Numa estratégia incoerente, inconsequente e pouco responsável, Patrice Trovoada cria um conflito entre os dois tribunais superiores do seu país, bem como um "irritante" político e diplomático totalmente desnecessário entre São Tomé e Angola. Patrice devia fazer um trabalho de reflexão e interrogar-se sobre as raízes que sustentam e alicerçam as relações entre os dois Estados e povos. Tinha tudo para estabelecer uma boa relação com Angola, mas parece que prefere criar uns bons "irritantes" ou lançar umas ruidosas "trovoadas" para estragar o clima de relações bilaterais.