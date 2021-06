O músico angolano Sam Mangwana anunciou, esta semana, que fará uma turné internacional, a partir do próximo dia 15 de Junho, em cinco festivais a serem realizados em diferentes cidades de França. Da agenda do autor de "Pátria Querida", consta participação no Festival Rio Loco, em Toulouse, na próxima terça-feira, dia 15; no dia 08 de Julho no Festival Les Nuits Du Sud de Vence; 22 de Julho no Festival Moz"aïque Le Havre, em Havre; 04 de Agosto no Festival Fiest"A Sète, em Seta, e 26 de Agosto no Festival Jazz sous les Pommiers, na cidade de Coutanças.

Com a sua banda, o artista vai relembrar os seus sucessos para um público diversificado e heterogéneo e cantar temas do seu mais recente trabalho discográfico intitulado "Lubamba", lançado em Fevereiro de 2021.

Sam Mangwana não esconde a satisfação pela turné e deixa isso claro na mensagem que partilhou na sua conta no Facebook, na qual conta com 10.127 seguidores.

"Amigos, o verão está chegando e eu estarei em turné pela França a partir do próximo dia 15 de Junho. Lindo verão para todas e todos, nos encontramos no palco", escreveu.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)