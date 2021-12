Por não terem sido tornadas públicas, verbas a serem cabimentadas ao Centro de Medicina Desportiva no OGE 2022 vão continuar a depender financeiramente da «mão solidária» do Ministério da Juventude e Desportos.

Quase um ano depois da aprovação em Conselho de Ministros e publicação em Diário da República dos estatutos do Centro Nacional de Medicina Desportiva (CENAMED), a sua autonomia financeira e contratual, ao contrário do que se previa, ainda vai "continuar" sob dependência total do Ministério da Juventude e Desportos, apurou o Novo Jornal.

Em Janeiro do corrente ano, dias após a publicação dos estatutos em Diário da República, o director do CENAMED, João Mulima, garantiu, em entrevista ao NJ, que a instituição que dirige passaria a beneficiar directamente de valores provenientes do Orçamento Geral de Estado (OGE), sendo que o remate inicial aconteceria no OGE de 2022, aprovado na última terça-feira, 14, pela Assembleia Nacional.

No OGE aprovado, nas despesas reservadas ao Ministério da Juventude e Desportos, o dinheiro destinado ao Centro Nacional de Medicina Desportiva não foi especificado, facto que contraria o Decreto Presidencial n.º 2/21, de 4 de Janeiro, que dá autonomia financeira e contratual àquela instituição.

Sabe-se que, apesar de ser tutelado pelo MINJUD, o CENAMED, apurou este jornal, dependia das suas receitas, ou seja, o Centro Nacional de Medicina Desportiva custeava as suas próprias despesas com aquilo que arrecadava, mas sempre com algum apoio institucional do Ministério.

"Não sei dizer com precisão o que nos foi reservado no OGE 2022, mas posso admitir que os nossos estatutos são públicos, aliás, os mesmos já tinham sido aprovados em Conselho de Ministros e promulgados em Diário da República. Para mais pormenores, é preciso que eu peça mais detalhes à secretária-geral do Ministério da Juventude e Desportos", assegurou ao NJ João Mulima, director do Centro Nacional de Medicina Desportiva.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)