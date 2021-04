Durante 12 anos como presidente do Progresso Associação do Sambizanga, o antigo patrão do Banco de Poupança e Crédito (BPC), Paixão Júnior, deixou uma dívida avaliada em 700 milhões de kwanzas, denunciou, em conferência de imprensa, a actual direcção do clube que terminou a primeira volta do Girabola na 10.ª posição (16 pontos).

Segundo o actual presidente do Progresso, Inácio Alfredo, os milhões de passivos do clube estão relacionados com o pagamento de salários a trabalhadores, jogadores, treinadores e fornecedores, acrescentando que os problemas ligados à direcção ainda estão sob avaliação.

"Os problemas financeiros relacionados com a direcção cessante serão resolvidos quando tivermos dinheiro. Por agora, tal como tínhamos prometido, pagámos todos os meses dos salários dos mais de 30 trabalhadores seleccionados pelo nosso elenco. Os outros 120 terão mesmo de aguardar, até que a situação financeira esteja acautelada", pormenorizou Inácio António.

O responsável, que tomou posse em Dezembro de 2020, apesar dos inúmeros problemas no clube, considera positiva a prestação do Progresso no Girabola, mas confessa ser difícil gerir uma formação que nem patrocinador tem.

