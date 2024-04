Estive durante uma semana em Benguela, numa viagem de trabalho. Gosto de caminhar pelas ruas, de ver os locais e falar com as pessoas. Lá sou um transeunte no mundo dos outros, sou o "outro" que está no mundo dos outros. Gosto das pequenas surpresas do dia-a-dia, da vida que nos escapa e das coisas que, por lá, acontecem de uma forma muito própria e com dinâmicas interessantes. Cada momento, cada detalhe, cada gesto, cada olhar e cada abordagem tem o seu significado, cada instante faz toda a diferença e merece registo no meu bloco de notas. O jornalista é um caçador de instantes, e cada instante tem a magia e faz toda a diferença. "Aprender é transformar, aprender é estar atento. Aprender não é acumular, é preencher e pôr em dúvida aquilo que precisávamos de saber", escreveu o jornalista e autor português Miguel Esteves Cardoso.