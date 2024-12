Autoridades apreenderam mais de 5.000 litros de combustível em Cabinda e no Zaire e detiveram 20 taxistas por encurtamento de rotas

Segundo as autoridades, o Serviço de Investigação Criminal deteve vinte condutores e cobradores de táxi, acusados de encurtar as rotas e da cobrança de preços acima do convencionado, sobretudo nas rotas Zango 4/Mercado do 30, Cacuaco/ São Paulo, Kilamba/ Estádio 11 de Novembro, Shoprite do Palanca/Mercado do 30, Shoprite/ Rodunda da Gamek.