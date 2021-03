Andar o País: Projectos empresariais do Quitexe, Uíge, "ensombrados" por falta de água e electricidade

A falta de energia e água potável, no município do Quitexe, província do Uíge, está a condicionar o aumento da produção e desenvolvimento dos projectos empresariais. A cooperativa de agricultores familiares composta por 146 pessoas e reactivada em 2008 reduziu a sua quantidade de produção por falta de água e energia no município para dar continuidade do projecto.