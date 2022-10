O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola cresceu 3,6% no segundo trimestre em relação ao período homólogo de 2021, e acelerou 0,5% face ao crescimento registado no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística de Angola, o país regista um crescimento acumulado de 3,2% no primeiro semestre deste ano.

Face aos números do mesmo período do ano passado, o sector diamantífero representa a indústria com maior crescimento, crescendo mais de 40%: "O Valor Acrescentado Bruto do Diamante teve um crescimento de 40,3% no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo positivamente em 0,79 pontos percentuais, na variação total do PIB", lê-se na nota divulgada em Luanda.

"A incorporação de quilates provenientes da produção semi-industrial e o aumento da produção das diversas concessões, devido às condições climáticas favoráveis, justificam o crescimento exponencial no período em referência", acrescenta-se no texto.

Em sentido inverso, o sector da Intermediação Financeira e de Seguros regista a maior quebra, com uma redução de 38,8% na actividade: "O Valor Acrescentado Bruto da Intermediação Financeira e Seguros teve uma retracção na ordem dos 38,8%, no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo negativamente em 0,79 pontos percentuais, na variação total do PIB", de acordo com a nota, que explica que "a variação desta actividade de intermediação financeira deveu-se pela queda dos rendimentos dos bancos comerciais, visto que tem maior peso dentro do segmento da actividade".

Na nota de imprensa sobre a Folha Rápida das Contas Nacionais Trimestrais, o INE dá ainda conta de um crescimento de 3,2% nos primeiros seis meses, notando um crescimento de 3,2% face ao primeiro semestre do ano passado.

Esta variação positiva é atribuída fundamentalmente às actividades de Agro-pecuária e Silvicultura 3,3%; Extracção de Petróleo e Rufino 2,2%; Industria Transformadora 2,6%; Electricidade e Água 2,4%; Construção 6,0%; Transporte e Armazenagem 32,0%; Administração Pública 5,6% e Serviços Imobiliário e Aluguer 2,9% e Outros Serviços 3,8%", aponta-se no texto.

O ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, considerou na semana passada que o país entrou para uma trajectória de crescimento em 2021 com um crescimento de 0,7%, após cinco anos consecutivos de recessão económica, num processo impulsionado pelo sector não petrolífero, que registou crescimento de 6,4% contra um crescimento do sector petrolífero de menos 11,6%.

Falando na cerimónia de encerramento da sessão de admissão à negociação das acções do Banco Caixa Geral Angola (BCGA) no mercado de bolsa, o governante disse ainda que as perspectivas económicas de crescimento para 2022 são boas: "Vamos manter-nos num ambiente de crescimento económico sustentado e inclusivo", garantiu.

"Prevemos um crescimento global de 2,7% suportado por um crescimento do sector não petrolífero de 3,2% e do sector petrolífero, incluindo o gás, de 2,1%, rematou Manuel Nunes Júnior.