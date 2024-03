O Governo Provincial de Benguela abriu um o concurso público para a concessão de serviços públicos de 18 autocarros para transporte público colectivo urbano de passageiros, distribuído por nove lotes, correspondentes a nove rotas, cada uma das quais com dois autocarros. O total do valor do contrato está estimado em pouco mais de mil milhões de kwanzas (1,2 milhões USD) e o contrato de concessão terá a duração de dez anos.

Este concurso público, verificou o Novo Jornal no caderno de encargos, é realizado no âmbito do programa do Governo sobre o reforço da capacidade de transporte público colectivo urbano de passageiros.

O lote 1 corresponde à rota 4 de Abril (Benguela) - Largo das Escolas (Sé Catedral Benguela), enquanto o lote 2 vai fazer a rota Largo das Escolas (Benguela) - Graça (Escola Superior Politécnico de Benguela).

Já os autocarros do lote 3 farão o percurso Largo das Escolas (Benguela) - Praça da Pecuária (Benguela), e os do lote 4 farão o do Largo das Escolas (Benguela) - Baía Farta.

Ao lote 5 corresponde a rota Largo das Escolas (Benguela) - Centralidade do Luhongo (Catumbela) e ao lote 6 Largo das Escolas (Benguela) - Mira-Mar (Benguela).

O lote 7 destina-se ao percurso entre o Africano (Lobito) e o Bairro do Compão (Lobito), enquanto o lote 8 prevê o itinerário entre o Africano (Lobito) e a Centralidade do Lobito (Estrada Nacional nº 100), e o lote 9 se destina à rota Africano (Lobito) - Centralidade do Lobito (Estrada Cajendende).

O concurso, que pode ser acompanhado no Portal da Contratação Pública, implica a celebração de um contrato público e não está aberto à participação de entidades estrangeiras. A data de início para submissão de propostas é 25/03/2024, sendo a data limite o dia 15/04/2024.