Com redução de apenas 2,3% do lucro, BFA foi, entre os quatro maiores bancos privados em activos, o que teve quebra mais baixa no resultado líquido do terceiro trimestre, já que o seu lucro saiu de 108 mil milhões kwanzas para os actuais 105,4 mil milhões.

Os lucros dos quatro maiores bancos privados em activos do sistema financeiro angolano registaram, do primeiro ao terceiro trimestre de 2021, um afundanço de 21% para 213 mil milhões de kwanzas (356 milhões de dólares), face ao resultado líquido positivo de 268 mil milhões Kz obtidos no mesmo período do ano passado, calculou o Novo Jornal os dados dos balancetes trimestrais de cada instituição bancária.

Trata-se do Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior em activos do sistema financeiro, do Banco de Fomento Angola (BFA), segundo maior em activos, do Banco BIC, o quarto e do Banco Millennium Atlântico (BMA), quinto, que, em conjunto, alcançaram lucros de 213 mil milhões Kz.

