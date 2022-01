De acordo com informação do BAI Cabo Verde, a petrolífera Sonangol Cabo Verde passou a deter uma quota de 9,20% do capital social do banco, contra os anteriores 13,45%, e a sociedade de investimentos Sogei viu a sua participação reduzir dos anteriores 2,69% para 1,84%.

Já o BAI (Angola), que detinha uma participação de 83,85% no BAI Cabo Verde, aumentou esse peso para 88,96%, segundo a mesma informação oficial.