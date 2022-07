É um momento de consternação que divide opiniões de uma sociedade já dividida, por um lado pelos laços histórico-partidários que foram desenvolvendo nas últimas décadas, e por outro lado, pela mágoa e descontentamento que o partido no poder deixou como herança para o País.

O povo angolano vive um momento particularmente sensível, num misto de relativa expectativa de alguma revolta. Expectativa porque, agora mais do que nunca, se questiona o actual Governo e se revolta pelo deteriorar da condição de vida dos angolanos nos últimos anos. A morte de José Eduardo dos Santos deixa o sentido de perda do pai e Arquitecto da Paz e, ao mesmo tempo, a sensação de perda do pai que nalgum momento não soube acarinhar e valorizar alguns dos filhos de Angola como estes esperavam. Neste diapasão, o amor e o ódio tornam-se partes integrantes da hermenêutica social dos angolanos, respeitando o prisma de análise em que cada angolano se coloca.

A morte de ZÉ DU acontece numa atmosfera em que a condição de vida em Angola se deteriorou e vozes há que, inúmeras vezes, se insurgiram contra a actual governação; a qualidade de vida decaiu consideravelmente e o fosso entre ricos e pobres tornou-se mais acentuado e visível. Momento este, que coincide com a saída do poder do personagem que foi dono e senhor de Angola por quase 4 décadas e a chegada de um governante que prometeu uma ruptura drástica e uma reconciliação entre as bases do partido e o povo. Porém, a leitura feita não respeitou nem foi de acordo com o espectro da realidade vigente - entre as campanhas e a governação real, assistiu-se a um grande quase vazio de práticas governativas assertivas. Mais do que isso, o momento pré-eleitoral que Angola vive deixa a nu as falhas na reconciliação interna entre camaradas (do MPLA) desavindos com certas directivas governamentais por um lado e, por outro lado, de uma sociedade cansada e farta da situação político-social do País.

As perseguições a activistas, o nepotismo, o desejo de vingança, o enriquecimento de uma pequena franja política e focos de dissidência são algumas das marcas dominantes que sedimentaram o já existente descontentamento social e, portanto, sintomas que vão corroborando as narrativas sobre a crise interna.

Em várias das suas intervenções públicas, o então Presidente José Eduardo dos Santos, ou ZÉ DU como era chamado pelo seu povo, repisava a ideia segundo a qual gostaria de ser lembrado não apenas como mais um estadista, mas como um nacionalista e patriota que viveu por e para Angola. Categorias estas que a história e o povo angolano irão se encarregar de inscrever.

Amado por uns e odiado por outros, ele é apelidado de Arquitecto da PAZ e os anais da história irão lembrá-lo como peça-chave na edificação das bases político-ideológicas e sociais do País de Agostinho Neto.

Em sua longa trajectória de governação, José Eduardo dos Santos afigura-se como um líder que assumiu o poder em tempos nevrálgicos e de grandes incertezas e dificuldades para o País. Herda uma Nação saída de uma fase histórica delicada e tem de aprender a gerir as muitas animosidades da reconstrução da nação angolana e idealizar as pontes para a tão almejada paz. O conflito armado com a UNITA dilacerou o País; deixou um rasto elevado de mortes, mutilados, órfãos e de refugiados, sem contar com a destruição de infra-estruturas que o País viveu durante a vigência do conflito.

A margem de confiança por parte do povo era grande; a esperança era reinante e, portanto, havia muita expectativa numa Angola renovada rumo a estabilidade, crescimento e progresso. Crescimento este que até certo ponto foi notório na segunda metade da década de 1990 com as exportações do petróleo ao rubro e a alavancar um crescimento que, apesar de tímido, se adivinhava promissor; ainda que escondiam manhas e muitas fragilidades de governação.

A morte de Jonas Malheiro Savimbi (O Galo Negro), a confirmação do MPLA como partido do Governo, e sua legitimação em sufrágio universal, já longe dos resquícios da guerra civil que fustigara aquele País irmão, abriram espaço para que ZÉ DU organizasse o seu partido (o Comité Central e o Bureau Político), suas ideias de governação (maioritariamente caracterizadas pela nomeação de familiares próximos a cargos e posições de destaque) e de monopolização do espaço político com a permanente amputação da oposição então liderada por Paulo Lukamba Gato e depois por Isaías Samakuva.

Houve mais fechamento do espaço cívico, menos liberdades, mais perseguições políticas e menos democracia. Assistiu-se uma maior centralidade e poder na figura do presidente e de sua família - com destaque para sua filha mais velha que se tornara a mulher mais rica de África com menos de 45 anos de idade; e a um semi-culto à personalidade do Senhor e Dono da "Nova Angola"; vivenciou-se reaparição da máxima absolutista de Luís XIV - L"Etat Cê Moi (O Estado é Meu) onde não se observava o princípio da separação de poderes e do estado de direito para além do plagiado na Constituição da República.

As manifestações são severamente reprimidas e os activistas brutalmente intimidados pela força policial. É proibido dizer mal do regime; é proibido pensar diferente e agir em dissonância com os ditames do Governo.

Neste mesmo contexto dá-se a rotatividade do poder. José Eduardo dos Santos deixa o poder como presidente da República de Angola e como Presidente do MPLA - Há neste processo uma viragem de abordagem e se questiona a unicidade dentro do MPLA.

João Lourenço emerge como alguém disposto a romper com o passado e a inaugurar uma nova fase para Angola. Com maior ou menor preparo, foi acumulando momentos mais ou menos conseguidos e que colocaram a relação com o seu antecessor numa situação muito delicada.

«Os erros de grandes homens são mais fecundos que as verdades de pequenos.» [Friedrich Nietzsche]

Não pretendo emitir aqui juízos de valor, tampouco julgamentos sobre heróis e vilões deste enredo político. Portanto, a grandeza de um ou a pequenez de outro actor político deve abrir espaço à necessidade de haver um diálogo, perdão e reconciliação entre homens de convicções e alinhamentos diferentes.

Levanto uma reflexão sobre como as relações humanas dentro das instituições partidárias e estatais podem fazer velhos aliados tornar-se novos inimigos e deitar por terra projectos sólidos de edificação e crescimento de um país. Haverá, inevitavelmente, com o desaparecimento físico de JES, julgamentos políticos e posições díspares por parte dos principais actores dentro e fora do partido.

O que se espera do MPLA é que tenha capacidade interna para ultrapassar as diferenças e olhar para Angola não como um projecto partidário mas como um projecto nacional de um País que aspira à estabilidade rumo ao progresso económico, social e humano.



Lições do Atlântico ao Índico

Angola e Moçambique são países considerados irmãos e com muitos laços históricos e culturais que datam de tempos muito longínquos - a colonização portuguesa, o processo da luta de libertação, a guerra civil, língua, religião, etc.

Política e socialmente, há lições que podemos (nós moçambicanos) retirar dos recentes acontecimentos que grassam aquele País do Atlântico. Esta efémera reflexão pretende chamar a atenção sobre:

1. As relações de Poder, suas armadilhas, seus limites e validade;

2. A cultura do nepotismo que se tem revelado nefasta e destrutiva ao processo governativo, na medida em que planta desconfiança, condiciona o princípio da meritocracia e mina o desenvolvimento institucional;

3. A cultura da bajulação política que se tem afirmado como prática recorrente e altamente destrutiva tanto para quem bajula como para quem é bajulado; e

4. A fragilidade ideológica e a camaradagem de ocasião - O termo camarada está a perder a sua essência e está a transformar-se num código para abrir portas de acesso ao poder.

Os Marimbondos do Atlântico assemelham-se as Matequenhas do Índico.



* De nacionalidade moçambicana, Hélio Guiliche é Especialista em Governação e Advocacia, e Docente Universitário no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique (ISCTEM) e no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique (ISCIM). n

