Semanário Novo Jornal

As culpas próprias de uma nova crise de água em Benguela - Negligência custa 80 milhões de euros

Avaria num sistema calcinado por falta de manutenção volta a provocar dissabores no litoral da província, com pelo menos um milhão e 500 mil habitantes, quando autoridades procuram resgatar capacidades perdidas. Ampliação da rede pública, hoje pressionada pelas centralidades e outras zonas habitacionais que acabam de surgir, continua indefinida. A fotografia não difere tanto daquela que se verifica no domínio da energia.