Numa carta endereçada à presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, argumentou que essa dificuldade tem a ver com uma insuficiente coordenação entre as lideranças das Frente Patriótica Unida (FPU), que acredita, deverão ser superadas brevemente, mas que o obrigam a demarcar-me de algumas iniciativas e decisões de fundo, com as quais diz não poder associar-se.

"A proposta da Lei das autarquias apresentada pelo Grupo Parlamentar da UNITA choca, profundamente, com a minha firme convicção de federalista e sobre o modelo de Estado que preconizo há mais de 35 anos", diz a carta datada de 11 deste mês.

"Como seria fácil de comprovar, esta minha proposta de um Estado federal foi feita em 1989 e largamente publicitada pela comunicação social da UNITA", acrescenta o deputado na carta, afirmando que (Francisco Viana) foi pessoalmente à Jamba no quadro da organização do congresso dos quadros angolanos no exterior, realizado em 1990, e que teve a privilegio de apresentar a proposta ao presidente Jonas Savimbi, na presença de vários dirigentes, tendo a proposta causado um aceso debate.

"A proposta apresentada pela UNTA propõe um Estado unitário e eu defendo um Estado federal. A da UNITA propõe a possibilidade de criação de áreas metropolitanas e eu proponho a eleição de governadoras provinciais (...) estamos em sintonias muito diferentes e não posso aceitar que em nome da UNITA/FPU se apresentem propostas, de tal importância, sem ter sido consultado", refere a carta.

Pelas razões expostas, de acordo com o deputado, não lhe resta outra opção senão a de solicitar à presidência da Assembleia Nacional que lhe seja permitido continuar como deputado, mas fora do Grupo Parlamentar da UNITA, por quem tem o "maior respeito, carinho e gratidão".

"Faço questão, caso a Lei me permita, em me manter como deputado, de pleno direito e de participar nos trabalhos da Assembleia Nacional, nomeadamente nas questões de fundo relacionadas com uma nova Angola e as reformas constitucionais e políticas que inevitavelmente teremos, mais tarde ou cedo de enfrentar e resolver em prol da felicidade do povo", termina a carta.

Uma fonte do Grupo Parlamentar da UNITA desvalorizou o assunto, dizendo que nos próximos dia o Grupo Parlamentar se vai se pronunciar sobre o assunto.

Refira-se que Francisco Viana foi apresentado como concorrente nas listas de candidatos a deputados da UNITA nas eleições de 2022, no quadro da coligação Frente Patriótica Unida (FPU), em representação da sociedade civil.