Os deputados à Assembleia Nacional dispõem de novos gabinetes de trabalho, com a inauguração, esta quarta-feira, da segunda fase das instalações do parlamento angolano. São 250 gabinetes, num edifício com cinco pisos, implantado numa área de 36 mil metros quadrados, com zonas de espera, ginásio, três lojas, entre outras áreas para serviços administrativos e técnicos.

O edifício possui ainda seis gabinetes para o futuro Secretariado Executivo da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP) e 16 salas de reuniões.

A notícia da inauguração foi avançada pela Angop, que escreve que o director do Gabinete de Obras Especiais (GOE), Leonel Pinto da Cruz, não revelou os custos das obras.

Mas, só para compra de mobiliário para os escritórios da Assembleia Nacional e aquisição e montagem do equipamento de ginásio, o Presidente da República autorizou, em Agosto de 2019, uma despesa de 4,3 mil milhões de kwanzas - que equivaliam, na altura, em que cada dólar rondava os 485 kz, a 12,2 milhões de dólares norte-americanos (ler aqui).

No acto da inauguração dos novos gabinetes, testemunhado pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deputados e funcionários parlamentares, Virgílio Fontes Pereira, presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, afirmou, citado pela Angop, que, "a partir de agora, estão criadas as condições para que cada deputado possa dar o seu melhor, em termos de preparação do seu trabalho, contactos com o eleitorado e com as instituições intra-parlamentares".

Já o deputado Liberty Chiaka, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, também citado pela Angop, disse que "o edifício pertence ao povo que os deputados representam, saudando o Gabinete de Obras Especiais pela edificação da empreitada", mas que o seu partido "gostaria de ter ouvido, da parte do secretário-geral da AN ou do responsável do GOE, quanto teria custado a obra", esperando que, em "sede de uma sessão plenária da Assembleia Nacional" os deputados possam "ser oficialmente informados do valor global".