O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou, na quarta-feira, o "Apartheid de viagens" imposto sobre grande parte do território africano desde o surgimento da variante Ômicron do Coronavírus, causador da Covid-19, primeiramente identificada pela África do Sul. Guterres falava durante uma entrevista colectiva com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki. Ambos criticaram a decisão de vários países de cancelar os voos dos países da África Austral, o que, segundo ele, equivale a uma "estigmatização" dos africanos. O português e chefe da Organização das Nações Unidas criticou a "injustiça e imoralidade" com que a comunidade internacional está a tratar o continente africano. Estas afirmações de António Guterres e de Moussa Faki são dignas, oportunas e relevantes, pois representam importante posicionamento de duas instituições, ONU e UA, perante uma acção unilateral, egoísta, oportunista, pouco racional e discriminatória de alguns países europeus e africanos (Angola e Rwanda são os casos em África).