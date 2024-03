Semanário Novo Jornal

Governador de Malanje denuncia empresário que cria sete empresas e ganha 28 obras

Com prazo de entrega vencido, Governo Provincial de Malanje pretende responsabilizar os empreiteiros das 52 obras paralisadas. Processo já foi entregue à PGR, mas as empresas defendem-se e exigem do dono das construções a liquidação das tranches, o reembolso do IVA e o pagamento dos serviços extras efectuados no decurso das empreitadas.