João Lourenço, que discursava no âmbito de uma visita iniciada hoje pelo seu homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, a primeira visita de Estado que efectua enquanto Presidente da República, disse que esta cooperação deve aproveitar o factor humano como o principal eixo sobre o qual deve assentar o desenvolvimento das nações.

"Os nossos países possuem capacidades em diversos domínios da vida nacional, que devem ser potenciadas e nas quais devemos procurar centrar as nossas acções de modo a colhermos a benefícios significativos da cooperação que viermos a desenvolver em tais sectores", disse o Presidente angolano.

João Lourenço considerou o encontro uma grande oportunidade para abordar a melhor forma de impulsionar com sentido prático todas as iniciativas existentes, que visam tornar a cooperação entre ambos os Estados cada vez mais ampla e diversificada.

"Temos para este efeito de conseguir superar obstáculos actuais que a convid-19 nos impõe, que condicionou em larga escala nestes últimos dois anos o crescimento económico de Angola e de Cabo verde, provocou o desemprego e outros problemas sociais que devemos procurar solucionar", frisou.

O chefe de Estado angolano manifestou ainda que é vontade de Angola fortalecer relações de amizade e a cooperação económica com Cabo Verde, "tendo em vista uma cooperação estratégica entre os dois países, de modo a que ambas as partes obtenham dela os maiores benefícios para o bem dos seus respectivos povos".

João Lourenço destacou o facto de o Presidente cabo-verdiano ter incluído na sua delegação empresários de vários sectores da economia de Cabo verde, que com os congéneres angolanos poderão criar uma importante dinâmica nas trocas comerciais entre os dois países em benefício de ambas as economias.

"Estou convencido que juntos poderemos trabalhar para a criação de todos os mecanismos e incentivos que encorajam este movimento de empresários que queremos que seja crescente e permanente", referiu.

De acordo com João Lourenço, os dois países têm uma história e trajectória política semelhantes, o que anima "caminhar juntos para ampliar e aprofundar os laços de amizade e de cooperação existentes, visando alcançar o progresso e o desenvolvimento socioeconómico dos nossos países".

José Maria Neves chegou no domingo a Cabo Verde, onde vai permanecer até terça-feira, para uma visita oficial, tendo para hoje prevista, além do encontro com o seu homólogo angolano, uma intervenção na Assembleia Nacional de Angola.

PR garante que ligação aérea entre Luanda e Praia "está para breve"

O Presidente angolano assegurou hoje que "está para breve" a retoma da ligação aérea entre Luanda e Praia, o que acontecerá nos próximos meses, perspectivando alcançar uma cooperação estratégica entre ambos os países porque "o céu é o limite".

João Lourenço considerou que satisfazer apenas a necessidade da ligação aérea entre os dois países "é uma ambição bastante pequena".

"É preciso que se resolva, mas é bastante pequena", afirmou o Presidente angolano, assinalando que os laços de cooperação entre Angola e Cabo Verde deverão ser elevados para o nível da cooperação estratégica.

"Quando pergunta até onde é que pretendemos ir com esses laços de cooperação dos nossos dois países devo dizer que o céu é o limite, pretendemos elevar as nossas relações de amizade e cooperação para um nível de cooperação estratégica", respondeu aos jornalistas.

A retoma da ligação aérea entre Angola e Cabo Verde constituiu um dos pontos nas conversações oficiais, na primeira visita oficial de José Maria Neves a Angola.

O Presidente angolano garantiu, na ocasião, que a ligação entre as duas capitais, Luanda e Praia "e, eventualmente, para a Ilha de Sal deve acontecer de imediato", referindo que já decorrem trabalhos nesse domínio.

"A nível dos dois governos estamos já a trabalhar de algum tempo para cá no sentido da retomada dos voos Luanda-Praia e eventualmente Luanda-Sal, passando ou não por São Tomé, mas não para ficar apenas aí", notou.

Para João Lourenço, a retoma da ligação aérea entre Luanda e Praia tem igualmente como propósito fazer a ligação com os países da região a África Ocidental, onde Cabo Verde está inserido, para e Europa e os Estados Unidos da América.

"A nossa ambição em termos de aviação civil é não apenas ligarmos as duas capitais, mas é a partir de Praia irmos, para além disso, atingindo os países da África Ocidental, isso vai acontecer em breve, não sei precisar quando, mas nos próximos meses isso vai se tornar já numa realidade", assinalou.

PR cabo-verdiano diz que visita a Angola representa viragem

O Presidente de Cabo Verde desejou hoje que a sua visita a Angola signifique "um momento profundo de viragem" nas relações entre os dois países, assentes em novas bases, que sustente uma parceria estratégica diversificada.

José Maria Neves discursava perante o seu homólogo angolano, João Lourenço, e a delegação dos dois países, durante um encontro de trabalho.

Segundo José Maria Neves, esta cooperação deve ser suportada por um diálogo político permanente ao mais alto nível e uma cooperação económica empresarial mutuamente vantajosa.

O chefe de Estado de Cabo Verde convidou João Lourenço a efectuar uma visitada de Estado ao seu país, "que bem poderia ser antecipada da cooperação mista de cooperação existente entre os dois países".

"É uma grande honra e uma enorme satisfação estar a visitar Angola e partilhar convosco este momento de amizade, fraternidade e de promoção, com foco no aprofundamento, intensificação das relações dos países e dos povos irmãos de Cabo Verde e Angola", disse.

José Maria Neves destacou as relações políticas, de amizade e de cooperação "exemplares" entre os dois países e povos, "bem demonstrados", pelo facto de ser esta a primeira visita que efectua enquanto Presidente da República e de se realizar em meio a uma das maiores crises mundiais, a pandemia da covid-19 e suas mutações.

O Estadista cabo-verdiano agradeceu ao Governo angolano o acolhimento e adopção de medidas para facilitar a boa integração da comunidade cabo-verdiana na sociedade angolana.

"Estou convicto que esta nossa visita constitui uma ocasião ímpar para o relançamento e fortalecimento dos já históricos e excelentes laços de amizade, fraternidade e cooperação entre Angola e Cabo Verde nas mais diversas áreas", disse.

De acordo com o Presidente de Cabo Verde, no plano bilateral existe um enorme potencial de cooperação em vários sectores, nomeadamente transportes, comércio, turismo, pesca e agricultura, segurança, finanças, educação e capacitação de recursos humanos, administração pública e tecnologias de informação, energias renováveis, saúde, cultura, "que devem ser capitalizados em prol do desenvolvimento sustentável de ambos os países".

"Neste particular, destaco as potencialidades de cooperação no domínio da administração pública, ciência, tecnologia e inovação entre a Universidade Agostinho Neto e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas com as congéneres cabo-verdianas", referiu.

José Maria Neves acredita que a cooperação económica e empresarial pode ser um motor dinamizador das relações entre os dois Estados, através de parcerias nos mais diversos setores, tendo em conta as potencialidades de ambas as partes, designadamente no domínio dos transportes aéreos e marítimos, pescas, área financeira, agricultura, obras públicas e construção civil, entre outros.

José Maria Neves congratulou-se com alguns investimentos angolanos no seu país, nomeadamente o BAI Cabo Verde, UNITEL e a Sonangol, manifestando enorme satisfação pelo relançamento da cooperação no sector dos transportes aéreos e a retoma dos protocolos assinados entre a Agência da Aviação Civil de Cabo Verde a Autoridade Nacional da Aviação Civil de Angola, e os TACV e TAAG, companhias aéreas dos dois países.

"Considero igualmente de extrema importância as negociações nos sectores dos transportes aéreos com vista a implementar uma parceria estratégica para exploração conjunta de destinos", disse.

Para o Presidente cabo-verdiano, a institucionalização de um mecanismo de diálogo entre as agências de investimento e exportações dos dois países, com vista a incentivar uma maior dinâmica de negócios, envolvendo empresas dos dois países, orientadas para a exportação de bens e serviços, tendo em mira a integração activa de ambas as economias nos mercados global e regional é igualmente de extrema importância.

"Creio existirem ainda imensas potencialidades, na aproximação de Angola a África ocidental, podendo Cabo verde desempenhar um papel de 'hub' em áreas importantes como dos transportes aéreos e marítimos, logística e pescas", disse, expressando toda a disponibilidade de Cabo Verde continuar a aprofundar as vias e os meios para reforçar a concertação no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais.