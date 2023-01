O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Federação Russa está esta quarta-feira em Luanda para uma jornada de trabalho que tem como um do seus pontos de maior interesse ver como poderá Moscovo atenuar as consequências do reposicionamento estratégico de Angola, agora mais inclinado para os EUA, aproveitando para isso os encontros ao mais alto nível com o seu homólogo, Téte António (na foto), e com o Presidente da República, João Lourenço.

Sergei Lavrov chegou ao final da tarde de terça-feira à capital angolana, onde era aguardado com um aparato normalmente dedicado às personalidades estrangeiras mais respeitadas, sendo que a agenda oficial só esta manhã de quarta-feira, 25, teve início, o que terá dado tempo ao chefe da diplomacia do Kremlin para falar com a equipa da embaixada russa em Luanda sobre as alterações visíveis ocorridas nas até aqui bem lubrificadas e históricas relações entre os dois países.

Uma das indicações de que Luanda estaria a alterar o seu posicionamento de neutralidade estratégica face à invasão russa da Ucrânia, com uma aproximação às posições ocidentais, especialmente aos EUA, aconteceu quando João Lourenço disse que devia ser Moscovo a dar o primeiro passo para acabar com a guerra.

Isto num momento em que Angola deixava a estratégica abstenção na Assembleia-Geral da ONU nas votações de resoluções contrárias aos interesses russos, como foi a de Outubro de 2022, onde uma larga maioria dos membros condenaram a anexação das quatro províncias ucranianas por Moscovo, incluindo Angola, que em Março se tinha abstido numa resolução semelhante elaborada pelos EUA e aliados, condenando a invasão russa da Ucrânia.

Se a resposta russa tardava, ela chegou já na noite de terça-feira, quando o embaixador da Federação em Luanda, Vladimir Tararov, questionado pelos jornalistas, ainda no aeroporto de Luanda, disse que Moscovo já deu esse primeiro passo para acabar com a guerra quando em Março do ano passado chegou a ter assinado um memorando de entendimento para acabar com as hostilidades com Kiev e estava empenhado nas negociações com a Ucrânia.

Mas o diplomata lembrou que, depois, por pressão do ocidente, especialmente EUA e Reino Unido, as autoridades ucranianas voltaram atrás, interromperam as negociações, e depois aprovaram mesmo legislação a ilegalizar qualquer tipo de negociações com a Federação Russa, ao mesmo tempo que o Presidente ucraniano tem garantido que não existe qualquer possibilidade de uma solução negociada que não seja a Rússia retirar de todos os territórios, incluindo a Crimeia, isto depois de as cinco regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporijia e Crimeia (2014) - terem votado em referendo pela integração.

Mas Tararov não deixou escapar a oportunidade de apostar na ideia de que as relações entre Luanda e Moscovo são de tal movo históricas que o conflito no leste europeu não vai mudar as relações entre os dois países, sublinhando que cada país é soberano para fazer as suas escolhas, adiantando, no entanto, que gostaria que estas fossem a favor da Rússia.

Mas também o embaixador de Angola em Moscovo, Augusto da Silva Cunha, teceu considerações sobre as relações entre os dois países, considerando, segundo a imprensa, oportuna a vinda de Sergei Lavrov a Luanda porque isso contribuir para o reforço das relações bilaterais que estão meio adormecidas desde 2019, em grande medida por causa da pandemia Covid-19.

O diplomata angolano fez questão de dizer que não há animosidade entre Luanda e Moscovo, embora seja evidente que nem tudo está bem, pelo menos nas opções estratégicas, até porque uma das declarações que o Presidente João Lourenço fez sobre a aproximação aos EUA, que coincidiu com a Cimeira EUA-África, e com a forma como Washington se empenhou em cativar Luanda, foi que este era um passo ponderado na direcção escolhida estrategicamente por Angola.

Esse volte-face materializou-se nas declarações do Secretário de Estado, Anthony Blinken, em Dezembro, depois de ter reunido com o Chefe de Estado angolano, onde esteve também o Secretário da Defesa, Lloyd Austin, e já este mês de Janeiro, com uma conversa telefónica entre Lourenço e o chefe da diplomacia norte-americana, que, ainda em Washington, se mostrou satisfeito pelas indicações que tinha recebido do seu interlocutor.

Em cima da mesa está mesmo a possibilidade de Angola estar no tour que o Presidente Joe Biden vai fazer ao continente africano ainda este ano, em mais um esforço diplomático para recuperar o tempo perdido, as décadas perdidas pelos EUA, que foram aproveitados pela China e pela Rússia para ganharem influência que começa a ter abrangência pan-africana.

Mas, para já...

Sergei Lavrov sabe, certamente, da nova posição de Luanda na última votação na Assembleia das Nações Unidas, em Outubro de 2022, a condenar a anexação de quatro províncias ucranianas pela Rússia, onde votou a favor da resolução apresentada pela Albânia e pelos EUA, depois da abstenção na resolução de Março desse ano a condenar a invasão de 24 de Fevereiro.

E isso será obviamente um indicador para Lavrov dos novos ares que se respiram em Luanda, mas pior será quando o chefe da diplomacia do Kremlin for confrontado com a declaração de João Lourenço, aquando da Cimeira EUA-África, de Dezembro, em Washington, onde afirmou que a nova postura de Angola corresponde a passos responsáveis e reflectidos que correspondem a uma viragem na sua política externa para uma área mais próxima dos EUA. Mas isso quer dizer que será mais afastada de Moscovo?

A histórica ligação Luanda-Moscovo, forjada ao longo da luta de libertação através do partido que Governa Angola desde 1975, o MPLA, e depois, durante a guerra, que durou até 2002, onde a União Soviética, primeiro, até 1991, e depois a Rússia, mantiveram fortes relações políticas e económicas com Luanda, assente fortemente no fornecimento de armamento russo, que, é, ainda hoje, a base alargada das FAA, dificilmente será carta fora do baralho neste jogo onde dificilmente todos podem ganhar o mesmo mas é diplomaticamente possível garantir que ninguém perde totalmente, mesmo que em cima da mesa global esteja a ser forjada uma nova ordem mundial.

Há, no entanto, claramente novos ventos a soprar do ocidente (ver links em baixo nesta página). Depois de um encontro, em Washington, à margem da Cimeira EUA-África, entre João Lourenço e os Secretários de Estado, Anthony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin, o chefe da diplomacia de Washington veio a público dizer, com efusividade diplomática, que os EUA estavam muito satisfeitos com este novo olhar de Angola e a indicação do Presidente angolano de que Angola ia fazer "algumas compras" aos Estados Unidos.

Agora, com a chegada de Sergei Lavrov a Luanda, numa escala que não estava anunciada na sua deslocação a África, onde esteve nos últimos dois dias na África do Sul e no Reino de Eswatini, a única certeza que existe é que se a história garante que o encontro do velho diplomata russo com os membros do Executivo angolano, seja o MIREX Téte António, seja o próprio João Lourenço, será cordial, mas politicamente difícil.

É que, como foi publicado pelo Novo Jornal, na visita de Estado que João Lourenço fez a Moscovo, no início de Abril de 2019, então, o olhar de Luanda estava bastante pousado nas relações com a potência euro-asiática, tendo mesmo o Presidente angolano dito que pretendia ver a indústria de armamento russa abrir fábricas em Angola.

A diplomacia é, no essencial, a arte de estar bem com todos e ao mesmo tempo com todos adquirir vantagens ou, pelo menos, não criar adstringências desnecessárias, e o que Téte António deverá garantir ao seu homólogo russo é que Moscovo e Luanda não ganham nada em deixar de lado a cordialidade, mesmo que subjacente a isso esteja a decisão já tomada por João Lourenço de que Angola se reposicionou no concerto das Nações passando a inclinar-se estrategicamente mais para o lado dos Estados Unidos.

Esta posição de Angola é um ponto de viragem claro, embora essa realidade esteja longe de se verificar no continente, onde a Rússia parece estar a reganhar espaço de influência, especialmente na África Ocidental e Central, e também naquele que é, ainda, o país mais influente do continente, a África do Sul, a partir de onde chega Lavrov a Luanda, tendo, ali, apesar de alguns inexpressivos protestos da comunidade ucraniana, recebido um reforço de energia do Governo de Cyril Ramaphosa, que mantém de forma sólida a sua "amizade" com Moscovo.

Como, alias, o prova a organização dos exercícios navais previstos para Fevereiro, de 17 a 27 desse mês, com navios da Armadas sul-africana, chinesa e russa, tendo mesmo Moscovo anunciado que estes vão contar com a sua fragata Almirante Gorshkov, equipada com os novíssimos misseis hipersónicos Zircon, com capacidade de transporte de ogivas nucleares, e, segundo as chefias militares russas, sem "antidoto" em todo o mundo.

Alias, estes novos ares que sopram na política externa angolana serviram mesmo para uma crítica do líder da oposição, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, numa entrevista recente a um jornal português, onde este diz que teve a informação da pate de um responsável russo "que as missões económicas e técnicas (da Rússia) em Angola terminaram há três anos porque o Governo angolano vendeu-se aos americanos".

Como, com este contexto novo em pano de fundo, vai correr esta visita de Lavrov a Luanda, só será possível perceber depois, mas aquele que é actualmente, aos 72 anos, um dos mais experientes diplomatas activos em todo o mundo, saberá que a única forma de garantir almoço e jantar é não hostilizar o anfitrião logo pela manhã.

Os recados de Mbabane

Durante a sua conferência de imprensa em Mbabane, Eswatini, Sergei Lavrov aproveitou para criticar as posições anti-Rússia de europeus e norte-americanos, face ao reforço das relações de Moscovo com vários países africanos, sublinhando que a Federação Russa apenas quer criar relações vantajosas para si e para os seus parceiros.

Acusou ainda de irracionais as declarações ocidentais que apontam o dedo a Moscovo por estar a "tomar territórios de influência francesa", como no Mali, Burquina Faso ou RCA, quando, na verdade, à Rússia só interesse desenvolver relações com todos os países do mundo.

E questionou esses mesmos países ocidentais que acusam a Rússia de estar a criar novas e mais profundas relações com países africanos através de estratégias arriscadas, notando que o continente africano é território de influência económica e política "seu", e depois a União Europeia e a NATO avançam para junto das fronteiras da Federação Russa e parece que aí já está tudo bem.

Lavrov mostrou-se pouco satisfeito com este tipo de posição de europeus e norte-americanos, e garantiu que Moscovo vai estar com a sua capacidade de ajudar, como é o caso dos fertilizantes e cereais que tanta falta fazem em África, sempre que os seus parceiros africanos assim o queiram, independentemente do que pensem no ocidente.