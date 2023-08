Com uma magnitude de 5,2 na escala de Richter, o sismo que abalou algumas localidades da província do Bié é considerado tecnicamente como moderado e sem grande impacto nas infra-estruturas habitacionais ou equipamentos sociais como pontes e estradas ou edifícios de habitação, excepto aqueles erguidos em altura e muito fragilizados.

As localidades de Catabola e Cunhinga, como avançou o Jornal de Angola, foram aquelas onde mais se sentiu o sismo, tendo o abalo sido igualmente sentido na cidade do Kuíto, além de outras regiões no centro-sul de Angola.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) avançou que este tremor de terra atingiu 5,2 graus na Escala de RIchter, uma ferramenta de medição da intensidade destes fenómenos, que vai de 0 a 9 e a sua gravidade é medida em ascensão em resultado da energia libertada.

Para estabelecer uma medida padrão, esta escala tem como suposto para a medição da intensidade dos sismos os danos causados à superfície, estando os 5,2 graus no intervalo de 3,5 a 5,5 que por norma define abalos que não chegam a ser sentidos pelas populações ou que, quando são, não representam risco significativo pela baixa capacidade de destruição da quantidade de energia libertada.

Neste caso, no Kuito, não foram registadas perdas de vidas humanas e não há informação sobre danos patrimoniais com expressão.

O epicentro deste tremor de terra, lugar onde foi libertada a energia, normalmente por movimentação de placas no interior da terra, foi na região da Huíla, em Catchiungo.

No mundo ocrrem mais de 200 mil tremores de terra anualmente e só uma pequena parte destes são sentidos pelas populações e uma ainda mais ínfima percentagem chegam a criar problemas às comunidades onde ocorrem.

São os abalos com intensidade de 6 ou superior que na generalidade dos casos geram mais risco e onde ocorrem mais danos. E é entre os 7,7 e os 7,9 que começam a perigar seriamente os edifícios mais altos ou menos robustos.

As grandes magnitudes, de 8 a 9, podem ter efeitos devastadores, com maremotos gigantes capazes de destruir cidades costeiras e matar milhares de pessoas, tendo o limite máximo da escala, teoricamente, a libertação de energia suficiente para destruir tudo no seu raio de acção.

Por exemplo, o terramoto de devastou regiões da Turquia e da Síria, no início deste ano, e que matou mais de 50 mil pessoas, atingiu os 7,8 graus na escala de Richter, sendo o resultado de grande letalidade justificado não só pela intensidade do abalo mas também pela falta de qualidade das construções habitacionais.

O abalo sísmico mais intenso foi de 9,5 graus de magnitude na Escala de Richter e ocorreu na região de Valdivia, cidade a 740 km ao sul da capital do Chile, no início da década de 1960, gerando um maremoto (tsunami) com ondas de mais de dez metros, que mataram mais de 2 mil pessoas.

São Francisco e Los Angeles, na Califórnia, e Tóquio, no Japão, são das grandes cidades mais expostas à ocorrência de sismos de grande magnitude.