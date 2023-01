O porta-voz da PN-Benguela, Ernesto Tchiwale, contou ao Novo Jornal que "o indivíduo tinha em sua posse nove garrafas de vidro com óleo de máquinas e ludibriava os compradores, como se o produto fosse mercúrio".

Ernesto Tchiwale disse ainda que "o cidadão estava a comercializar cada garrafa no valor de 100 mil kwanzas, com a expectativa de lucrar 900 mil kz, se vendesse as nove garrafas".

O acusado após ser interrogado pela PN-Benguela, segundo o porta-voz, "confessou que recebeu a mercadoria de um indivíduo que lhe garantiu uma recompensa de 30 mil kwanzas, após comercializá-la.

Foi possível prender o implicado por intermédio de denúncias feitas pelos compradores que se aperceberam que foram enganados e receberam simples lubrificante no lugar do mercúrio.

O porta-voz do PN esclareceu que o homem que comercializava óleo de máquina no lugar do mercúrio, está detido e será encaminhado para o Ministério Público.

O mercúrio é um metal em estado líquido à temperatura ambiente e é normalmente usado na indústria da iluminação em aparelhos de medição, mas o seu valor dispara quando é procurado no mercado negro para uso nas áreas de garimpo de ouro, porque as suas propriedades, além de extremamente poluentes e mortais quando indevidamente usado, ajudam a separar o ouro do entulho.