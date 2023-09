De acordo com a polícia, "os três indivíduos agora detidos espancaram a vítima até à morte para lhe roubar a motorizada fugindo de seguida para Luanda".

O crime ocorreu no último domingo, no período da noite, quando um dos alegados homicidas, que conhecia o moto-taxista, era mesmo seu vizinho, o abordou na via pública solicitando-lhe o seu serviço.

Este pediu ao motoqueiro que o levasse até um certo lugar, e, tratando-se de uma de uma pessoa conhecida, a vítima aceitou levá-lo apesar da hora, estando já no lugar os dois outros membros do grupo.

Posto nas proximidades do rio Cunhinga, onde já se encontravam os outros, o homem pediu para ele parar a moto, muniram-se de pedras e começaram a espancá-lo na região da cabeça, quando notaram que a vítima havia desmaiado, deitaram o corpo no rio.

De seguida roubaram a motorizada e dirigiram-se até ao município do Kuito onde comercializaram o meio de transporte.

No dia seguinte, dirigiram-se até à paragem e pegaram um autocarro para a província de Luanda.

Os efectivos do Comando Municipal do Talatona aperceberam-se da situação por intermédio de uma denúncia anónima, e, depois de receberem os dados necessários do caso, desencadearam uma investigação que culminou com a localização e detenção do grupo, na terça-feira.

Os homens com idades compreendidas entres os 24 e 36, serão encaminhados para o Comando Provincial do Bié da Polícia Nacional, ainda esta semana, garante a PN.

Nos últimos meses, os moto-taxistas têm sido vítimas mortais e de constantes assaltos praticados por vários delinquentes que roubam as sua motorizadas para vendê-las.

Recentemente, três motoqueiros na província de Benguela foram mortos em circunstâncias diferentes, por dois jovens (já detidos), que venderam as motos e fugiram para o Bié onde foram capturados.