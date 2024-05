Os trabalhadores do Ministério das Pescas e do Mar iniciaram esta segunda-feira, 06, uma greve para exigir um valor de 10% das multas resultantes das transgressões da pesca, igual valor da atracagem e 15% da atribuição das licenças de pesca, de acordo com o Decreto 32/22, de 1 de Fevereiro.

A primeira fase da greve, iniciada depois da comissão sindical submeter em Dezembro último um caderno reivindicativo com 12 pontos, segundo o secretário da comissão sindical, Henriques Sacolombo, decorre até ao dia 10 de Maio..

Em declarações ao Novo Jornal, o sindicalista avança que os trabalhadores exigem, ainda, a revitalização do Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura (FADEPA), criado à luz do Decreto 119/2001, de 27 de Abril, que estabelece a contribuição de 10% dos rendimentos dos trabalhadores.

Henriques Sacolombo diz que as negociações estão a ser intermediadas pelo Ministério da Administração do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MAPTESS) deque acusa de estar a favorecer o Ministério das Pescas e do Mar, ignorando o clamor dos trabalhadores.

De acordo com o sindicalista, a ministra da tutela prometeu dar resposta às reivindicações depois da aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE), mas a promessa não foi cumprida.

"Exigimos também a regularização dos trabalhadores eventuais, o cartão de compras no valor de 200 mil kz, seguro de saúde, incluindo dos filhos, cabaz de natal avaliado em 200 mil kz e uma caixa de peixe mensal, bem como a disponibilização de vagas para os filhos nos centros de formação afectos ao Ministério", refere Henrique Sacolombo, acrescentando que, dos pontos constantes do caderno reivindicativo, apenas o transporte foi resolvido.

Henriques Sacolombo denuncia, igualmente, a falta de condições dos professores do centro de formação da CEFOPESCAS, localizado no distrito urbano dos Ramiros, em Luanda, bem como a contratação de novo pessoal para cargos de direcção em detrimento dos antigos quadros do ministério.

Outra preocupação prende-se com a regularização da situação dos 517 ex-trabalhadores da EDIPESCAS, atirados à sua sorte.

"Os trabalhadores querem saber do paradeiro do navio Kuito Kwanavale e outros que estão a ser cortados e vendidos como sucata aos chineses", denuncia o sindicalista.

No cruzamento das fontes, o NJ tentou sem sucesso ouvir a versão do gabinete de comunicação do Ministério das Pescas e do Mar.