Após um dia de trabalho na administração municipal da Quilenda, dois funcionários da instituição regressaram ao local no período da noite para assaltar o armazém, que serve de depósito de materiais de construção.

O assalto decorreu no segundo edifício da administração, onde não existe equipa de segurança, pois os operativos estão apenas no primeiro prédio, situação que facilitou o assalto, conta o porta-voz da polícia no Kwanza-Sul, Tómas Felipe António.

Os jovens, de 20 anos, foram apanhados em flagrante quando tentavam transportar uma máquina de soldadura para o município de Amboim, com a finalidade a comercializarem por 170 mil kwanzas.

Aproveitando-se do fácil acesso que tinham à área social, da qual fazem parte, os trabalhadores arquitectaram o esquema usando uma das chaves do gabinete de promoção da igualdade de género da administração, para entrarem na sala ao lado onde estavam as coisas.

Depois de subtraírem o material do espaço, os acusados levaram-no para casa de um deles, e, no dia seguinte, tentaram transportá-lo para o mercado informal da comunidade, mas, no caminho, acabaram por ser apanhados pelas autoridades.

A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal, afectos ao Comando Municipal da Quilenda foram avisados por uma denúncia anónima.

Os suspeitos foram detidos no bairro Quitacata, que fica a 2 km da sede municipal e serão encaminhados para o juiz de garantia.