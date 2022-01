Três homens, todos da mesma família, foram detidos pela Polícia Nacional (PN), por suspeita da prática de crimes de rapto, cárcere privado e agressão física contra um menor de 13 anos, por acreditarem que era feiticeiro, no município do Cazenga, em Luanda.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PN refere que as detenções ocorreram no âmbito do cumprimento de diligências e de três mandados de detenção fora de flagrante delito.

Os factos remontam ao passado dia 01 deste mês, quando os suspeitos raptaram o menor na via pública, situação que gerou preocupação por parte do progenitor do menor que denunciou o caso aos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

"O menor ficou em cárcere privado durante três dias e foi torturado durante várias horas, para confessar onde adquiriu o feitiço. Devido às agressões, o menor ficou debilitado", refere o documento, salientando que após a descoberta do menor, este foi transferido para uma unidade hospitalar onde recebe tratamento médico.

Os detidos, sem antecedentes criminais, foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal do Cazenga, tendo-lhes sido aplicada, como medida de coacção, a prisão preventiva.