Luanda: Reitor da Universidade Gregório Semedo baleado em Talatona durante assalto - Laurindo Vieira não sobreviveu aos ferimentos (ACTUALIZADA)

O reitor da Universidade Gregório Semedo foi baleado esta quinta-feira,11, na zona do Bairro Patriota, no município do Talatona, em Luanda, soube o Novo Jornal junto da Polícia Nacional. O académico Laurindo Vieira não sobreviveu aos ferimentos.