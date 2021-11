Uma acção de formação para capacitar 43.107 professores do ensino primário e 3.008 do ensino secundário começa hoje em Luanda. A iniciativa do Ministério da Educação, no âmbito do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT), financiado pelo Banco Mundial (BM), estende-se até ao dia 10 de Dezembro.

A formação dos mais de 40 mil agentes da educação tem como objectivo o reforço das suas competências em língua portuguesa e matemática.

O ciclo de formação arranca na capital, com uma formação de formadores destinada aos directores de escolas, professores do ensino primário e secundário, coordenadores de classe, de disciplina, de curso e membros da comunidade educativa, refere uma nota do Ministério da Educação.

"Reforçar as competências dos formandos em relação à prática pedagógica de Língua Portuguesa e Matemática, as competências dos professores e gestores para o funcionamento das escolas conforme as directrizes de segurança no contexto da covid-19 constituem alguns dos objectivos desta formação", segundo a nota ministerial.

As autoridades angolanas propõem-se também a esclarecer eventuais dúvidas sobre os programas em curso, definidos para as diferentes disciplinas e níveis de ensino, e a sensibilizar os professores para uma gestão adequada dos programas de ensino.