A menor de seis anos que tinha sido abandonada pela mãe nos arredores do bairro Marçal, em Luanda, no dia 21 de Outubro de 2021, já se encontra com o pai biológico, informou o SIC-Luanda.

De acordo com o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, a criança foi encontrada por Lukénia Francisco, no mesmo bairro onde foi abandonada pela mãe.

"após a senhora ter acompanhado a história divulgada pela imprensa, levou de imediato a menor à esquadra próxima de casa", explicou.

"Posto lá, dona Lukénia explicou toda situação aos oficiais da polícia e, por último pediu que entrassem em contacto com o pai biológico da pequena a fim de entregá-la à família", acrescentou.

O porta-voz do SIC-Luanda esclareceu ainda que Lukénia Francisco, após ter encontrado a menor na via pública, a levou para a esquadra do Marçal, com o objectivo de localizar a família da vítima, mas ao longo desse percurso todo não teve sucesso. Só depois da divulgação da história pela comunicação social é que conseguiu entregar a criança ao pai.

A menor de seis anos foi abandonada pela mãe, nos arredores do bairro Marçal, em Luanda, no dia 21 de Outubro de 2021, depois de a envolvida terá mentido ao namorado, dizendo que era mãe de dois filhos apenas, quando na verdade era mãe de três, e, e para sustentar a mentira, abandonou a sua filha na via pública (bairro Marçal) para tentar salvar o novo relacionamento.