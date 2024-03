A Polícia Nacional (PN), através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), em condenação com o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE), frustrou esta quarta-feira, 13, a intenção de um grupo de falsários injectar mais de um milhão de dólares falsos no circuito financeiro bancário da Huíla, soube o Novo Jornal.

No esquema estão envolvidos, segundo o DIIP, alguns funcionários bancários, ainda não identificados, que, em troca de 500 mil dólares, injectariam os milhões de dólares falsos.

Os dólares falsos, em notas de 100, foram levados do Bié para a cidade do Lubango, na província da Huíla, por três cidadãos de 33, 52 e 54 anos, sendo um deles sub-tenente das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Ao Novo Jornal, o porta-voz da DIIP, Quintino Ferreira, diz que os três homens foram detidos na manhã desta quarta-feira após denúncia de que transportavam mais de um milhão de dólares falsos.

Os detidos são, para além do oficial das FAA, um contabilista de uma empresa privada da Huíla, e um outro cidadão, sem ocupação.

Segundo o porta-voz da DIIP, a detenção ocorreu no bairro Mitcha, numa acção em coordenação com o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, que seguia os passos do grupo de falsários.

Submetidos a interrogatório, os integrantes do grupo revelaram que estes dólares falsos eram provenientes do Bié e que seriam injectados no circuito financeiro bancário da Huíla, onde já estava montado o esquema criminoso.