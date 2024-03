O programa de envio anual de 300 licenciados angolanos para as melhores universidades do mundo está suspenso por razões financeiras, informa o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) em comunicado.

O MESCTI tranquiliza os candidatos admitidos em anos anteriores, informando-os que "continuarão a beneficiar dos direitos conferidos pela bolsa de estudo.

No documento assinado pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Rosário Bragança, é assegurado que o MESCTI "empreenderá acções com vista ao estabelecimento de acordos e parcerias com países e instituições no exterior do País que oferecem formação superior de elevado padrão em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento nacional e com custos financeiros controlados".

Diz ainda o MESCTI que o corpo docente e não docente e os jovens em geral que aspiram elevar os seus níveis de conhecimento ao nível de mestrado, especialização médica e doutoramento serão os beneficiários desses acordos de cooperação".

De lembrar que em 2019 o Presidente da República, João Lourenço, aprovou, por decreto, um programa de envio anual de 300 Licenciados angolanos com elevado desempenho e mérito académico para as melhores universidades do mundo. A concessão da bolsa implicava que o candidato se comprometesse a regressar ao País após a sua formação e a prestar serviço público na localidade em que fosse colocado (ler aqui).