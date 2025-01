O Governo tenciona instalar, este ano, sete postos de portagem, sendo seis nas fronteiras de Massabi, Yema, Noqui, Luvo, Santa Clara e Luau, e um na localidade de Zenza do Itombe, na Estrada Nacional 230, na província do Kuanza-Norte. Para tal, prevê gastar 1,9 mil milhões de kwanzas (cerca de 2 milhões de dólares) no total dos postos a implementar em 2025, antecipando uma receita anual de 14,5 milhões kz (cerca de 15,8 milhões USD).

O plano do Executivo liderado por João Lourenço está divido em duas fases e pretende instalar, no total, 14 postos de portagem, com a segunda fase a contemplar a partir de 2026, dos restantes sete postos : nas fronteiras de Miconje (Cabinda), Quimbata (Uíge), Tchitato e Cassai (Lunda-Norte), Jimbe (Moxico), Rivungo (Cuando Cubango), e Calueque (Cunene), sendo que para tal este plano deverá ser inscrito no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2026.

Existem actualmente duas portagens não fronteiriças, nomeadamente a da Barra do Kwanza, na Província de Luanda, e a da Serra da Leba, na Província da Huíla, cujos valores das taxas cobrados actualmente, segundo o Governo, não satisfazem as necessidades de financiamento no âmbito das acções de conservação e manutenção de infra-estruturas rodoviárias.

O Governo antecipa uma actualização dos valores das taxas de portagens praticados na Barra do Kwanza e na Serra da Leba, visto que num estudo comparado feito a nível de alguns países africanos (Moçambique, Zâmbia, Serra Leoa e Zimbabwe) terá sido verificado que os valores das taxas cobradas nas portagens estão muito acima das taxas praticadas nas portagens angolanas (ver imagem abaixo ou na galeria).

Segundo o documento a que o Novo Jornal teve acesso, os estudos de tráfego feitos ao troço onde será implementado a portagem do Zenza do Itombe indica que o valor das taxas a ser cobrado será igual ao proposto para os postos de portagem da Barra do Kwanza e da Serra da Leba (ver imagem abaixo ou na galeria).

Com a previsão de instalação em 2026 da segunda fase do plano, que contempla os sete postos de portagens nas fronteiras de Miconje (Cabinda), Quimbata (Uíge), Tchitato e Cassai (Lunda-Norte), Jimbe (Moxico), Rivungo (Cuando Cubango) e Calueque (Cunene), prevê-se para o quadriénio 2026-2029 uma arrecadação acumulada de 6,3 mil milhões de Kwanzas e uma média anual 1,5 mil milhões kz.