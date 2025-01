A ministra das Finanças, Vera Daves, exonerou, esta tarde, Tiago André Gonçalves Cordeiro dos Santos do cargo de administrador da Administração Geral Tributária (AGT), depois das detenções desta quinta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal no âmbito do caso 7.000 milhões de kwanzas.

Vera Daves afastou também João Narciso Love do cargo de director dos serviços do IVA , bem como Ludgero Elmer da Silva do cargo de director de cadastro e arrecadação de receitas da AGT.

Na quinta-feira, tal como noticiou o Novo Jornal, o administrador para as direcções do IVA, planeamento estratégico e tecnologias de informação, o director de cadastro e arrecadação e o chefe de departamento do reembolso do IVA foram detidos na sequência da investigação no âmbito do processo-crime do caso dos 7.000 milhões de kwanzas desviados da Administração Geral Tributária.

O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direcção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, numa coordenação operativa com o gabinete de cibercrime da PGR, Direcção Central de Operações, Direcção Nacional de Combate ao Crime Organizado, SINSE, CISP e LCC, na sequência da investigação deteve os três funcionários séniores em cumprimento dos mandados de detenção "por factos que configuram os crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA".

Segundo o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, em sede das investigações, determinou-se que "o esquema é construído por funcionários de diversas posições, que aproveitando-se desses privilégios realizavam várias negociatas fraudulentas".