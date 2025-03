"Nada melhor do que, antes de uma conferência sobre democracia, o Governo angolano nos oferecer esta publicidade gratuita do que é a realidade no País", afirmou Adalberto Costa Júnior, frisando que todas estas individualidades foram convidadas pelas fundações Brenthurst, Konrad Adenauer e World Liberty Congress, e que a UNITA apenas trouxe esta convenção a Angola, depois de terem sido realizadas outras duas, na Polónia e na África do Sul.

O líder da UNita apontou ainda que "os maus conselheiros de João Lourenço estão a fazer com que ele tenha uma péssima imagem enquanto líder da União Africana", lembrando que o Presidente da República, no mesmo dia em que este incidente aconteceu, fez um discurso, enquanto líder da União Africana, dizendo que "é preciso África trabalhar contra os líderes não democratas".

"Estava a falar de quê? De Angola", pontuou ACJ, para reforçar que Angola "fez a pior figura que podia fazer, retendo ex-Presidentes da República, recusando direitos protocolares, recusando a sala de protocolo de Estado a ex-primeiros ministros, deputados...fazendo devolver aos países de origem senadores...O presidente da União Africana violou protocolos da União Africana", sublinhou o líder da UNITA.

O presidente do partido do "Galo Negro perguntou:""Tanto medo, porquê?", afirmando de seguida que "os gorilas da segurança estão a destruir a imagem de Angola", lembrando ainda que contactou os serviços da Presidência e vários "chefões", alertando para "a destruição da imagem de Angola" devido a este incidente.