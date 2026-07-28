O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, anunciou o fim da distribuição gratuita de insumos agrícolas no País.

Segundo Isaac dos Anjos, ouvido segunda-feira, 27 de Julho, pelos deputados da 5ª Comissão da Assembleia Nacional, o acesso ao crédito será o principal mecanismo de apoio aos produtores nacionais, pois irá impulsionar a produção e dinamizar a economia rural.

O novo modelo permitirá aos agricultores nacionais terem acesso a sementes, fertilizantes e outros meios de produção, bem como a possibilidade de pagarem apenas após a colheita.

O ministro da Agricultura e Florestas informou também que Angola tem necessidade de 180 mil toneladas de fertilizantes por ano e luta anualmente para atingir pelo menos as 170 mil toneladas.

Na Assembleia Nacional, anunciou igualmente que o País possui 35 milhões de hectares de terras aráveis, mas apenas 6,2 milhões dessa área, que corresponde a 17,7% do total, é cultivada.

Já as explorações familiares ocupam 5,6 milhões de hectares, enquanto o sector empresarial opera em 608 mil hectares, com 135 mil hectares de área irrigada.

Aos deputados, Isaac dos Anjos concluiu ainda que Angola produziu, em 2025, um total de 163 mil toneladas de carne caprina, 115 mil toneladas bovina, 64 mil toneladas de frango e 13.340 toneladas de carne suína.