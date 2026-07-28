Os 14 casos positivos são resultado de mais de 50 amostras laboratoriais analisadas em Luanda, avançou na segunda-feira, 27 de Julho, a ANGOP.
A informação foi prestada pela directora do Gabinete Provincial da Saúde do Moxico Leste, Benilde Miguel, durante a segunda reunião ordinária do governo local.
Segundo a responsável, a maioria dos casos tem origem na República Democrática do Congo (RDC), país vizinho que assinalou um surto de mpox a partir de 2024.
O município do Luau, situado na fronteira com a RDC, é o epicentro da doença na província.
Benilde Miguel disse igualmente que há amostras ainda a ser analisadas e que para mitigar a propagação do vírus já decorrem campanhas de vacinação e sensibilização, além de mobilização de profissionais de saúde e reforço do stock de medicamentos para assistir a população.