A província do Moxico Leste registou 14 casos positivos de mpox, antiga varíola dos macacos. A doença viral, transmitida por animais, afecta periodicamente seres humanos e apresenta sintomas iniciais semelhantes aos de uma gripe, como febre, dores de cabeça, dores musculares, fadiga e tosse, conforme um estudo de 2013 do Center for Food Security & Public Health e da Universidade de Iowa.

Os 14 casos positivos são resultado de mais de 50 amostras laboratoriais analisadas em Luanda, avançou na segunda-feira, 27 de Julho, a ANGOP.

A informação foi prestada pela directora do Gabinete Provincial da Saúde do Moxico Leste, Benilde Miguel, durante a segunda reunião ordinária do governo local.

Segundo a responsável, a maioria dos casos tem origem na República Democrática do Congo (RDC), país vizinho que assinalou um surto de mpox a partir de 2024.

O município do Luau, situado na fronteira com a RDC, é o epicentro da doença na província.

Benilde Miguel disse igualmente que há amostras ainda a ser analisadas e que para mitigar a propagação do vírus já decorrem campanhas de vacinação e sensibilização, além de mobilização de profissionais de saúde e reforço do stock de medicamentos para assistir a população.