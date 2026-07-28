Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) sinalizou um total de 818 queixas de violência contra crianças nas províncias de Luanda, Uíge, Bié e Cuanza-Sul.

Entre as queixas destacam-se cinco de abandono de recém-nascido, 13 de abuso sexual, 130 de agressão física e psicológica, 203 de exploração de trabalho infantil e 288 de fuga à paternidade.

Nesta fase, foram igualmente registadas diversas denúncias relacionadas às crianças em situação de vulnerabilidade social e de menores abandonadas pelos encarregados de educação.

No município de Belas, em Luanda, uma menor de quatro anos foi abusada sexualmente por um vizinho, de 24 anos, que aproveitou a ausência dos pais da criança e levou-a para uma obra onde consumou o acto.

No município da Maianga, um adolescente, de 16 anos, foi agredido brutalmente pelo pai, depois de manifestar a intenção de estudar no exterior do País.

Na província do Bié, um operativo de uma empresa privada de segurança atraiu duas menores de nove e 11 anos para uma fazenda, após aliciá-las com comida e em seguida abusar delas sexualmente.

Estes casos foram encaminhados para as autoridades policiais e direcções provinciais do INAC.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações a denunciarem para o 15015 ou ainda a irem ao site https://portaldacrianca.gov.ao/.