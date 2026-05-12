Segundo uma nota do comité provincial de Luanda do MPLA, a manifestação, para além de saudar a candidatura de João Lourenço, "vai reafirmar a unidade, a disciplina, a coesão e a confiança na sua liderança".
De acordo com a organização, a concentração dos participantes terá lugar em frente ao Cemitério de Santa Ana, em Luanda, a partir das 7:00, seguindo-se uma marcha de apoio ao líder do MPLA.
A proposta de recandidatura de João Lourenço à presidência do MPLA foi entregue esta segunda-feira, 11, à subcomissão de candidatura do 9º congresso ordinário do partido, que terá lugar nos dias 09 e 10 de Dezembro.
O militante João de Almeida Martins "Jú Martins", mandatário para o processo de candidatura de João Lourenço, entregou na subcomissão de candidaturas 11.118 subscrições recolhidas nas 21 províncias do país.
O 9º congresso ordinário do MPLA, agendado para os dias 09 e 10 de Dezembro de 2026 com o lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro", visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido e contará com a participação de 3.000 mil delegados.