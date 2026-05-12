O MPLA vai organizar uma manifestação de apoio a João Lourenço, no âmbito da sua recandidatura ao cargo de presidente do partido, no próximo sábado, 16, na província de Luanda.

Segundo uma nota do comité provincial de Luanda do MPLA, a manifestação, para além de saudar a candidatura de João Lourenço, "vai reafirmar a unidade, a disciplina, a coesão e a confiança na sua liderança".

De acordo com a organização, a concentração dos participantes terá lugar em frente ao Cemitério de Santa Ana, em Luanda, a partir das 7:00, seguindo-se uma marcha de apoio ao líder do MPLA.

A proposta de recandidatura de João Lourenço à presidência do MPLA foi entregue esta segunda-feira, 11, à subcomissão de candidatura do 9º congresso ordinário do partido, que terá lugar nos dias 09 e 10 de Dezembro.

O militante João de Almeida Martins "Jú Martins", mandatário para o processo de candidatura de João Lourenço, entregou na subcomissão de candidaturas 11.118 subscrições recolhidas nas 21 províncias do país.

O 9º congresso ordinário do MPLA, agendado para os dias 09 e 10 de Dezembro de 2026 com o lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro", visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido e contará com a participação de 3.000 mil delegados.