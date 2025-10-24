Os taxistas angolanos que fazem o trajecto Luvo (Zaire)-Luanda, envolvidos no esquema de auxílio à imigração ilegal, agora estão a usar falsos óbitos para transportar cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) para a capital angolana.

O último caso ocorreu no Bengo, onde 64 cidadãos da RDC foram detidos depois de terem entrado no país alegando que vinham para uma cerimónia fúnebre de um familiar.

Durante a operação realizada pelos efectivos da Polícia Nacional (PN) em coordenação com a 18ª Unidade de Polícia de Guarda Fronteiras, foram ainda detidos dois taxistas nacionais, pelo crime de auxílio a imigração ilegal.

O porta-Voz da PN-Bengo, Paulo Miranda de Sousa, explicou que a detenção dos indivíduos ocorreu parcialmente no posto de fiscalização do Uezo, quando se dirigiam para a cidade de Luanda.

Os taxistas fazem parte de uma rede organizada que retira congoleses do seu país para o Soyo, província do Zaire, em troca de 20 dólares norte-americanos por pessoa e depois os taxistas transportam os homens para a província de Luanda, cobrando 400 USD por cada passageiro.

Para despistar as autoridades policiais, durante a trajectória, o grupo simula que está a deslocar-se para um funeral, cantando louvores, mas em que tudo não passa de um esquema para chegar à cidade capital.

Dos detidos estrangeiros, 62 sãos adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 58 anos, e duas são crianças de 10 e 14 anos, conta o porta-voz da PN-Bengo, Paulo Miranda de Sousa.

Os congoleses foram encaminhados para o Serviço de Migração Estrangeiros, enquanto os angolanos se encontram sob custódia da Direcção de Investigação e Ilícitos penais.