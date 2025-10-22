Pelo menos 46 pessoas perderam a vida na colisão de dois pesados de passageiros numa estrada movimentada do sul do Uganda nesta quarta-feira,22, enquanto na Nigéria, no centro-norte do país, a explosão de um camião-cisterna de gasolina tirou a vida a 31 pessoas.

No decurso dos socorros prestados às vítimas da colisão dos dois autocarros foram registados ainda cerca de duas dezenas de feridos, anunciaram as autoridades da região de Kiryandongo, onde teve lugar a tragédia.

Segundo a polícia local, citada pelos media, a colisão teve lugar pouco depois da meia-noite quando ambos os pesados de pessageiros ultrapssavam outros veículos em plena aceleração, o que impulsionou o número de vítimas.

Entretanto, na Nigéria, nas proximidades da localidade de Bida, centro-norte do país, a explosão de um pesado de transporte de combustíveis fez pelo menos 31 mortos, podendo, de acordo com as autoridades, este número aumentar devido à gravidade de alguns dos feridos.

A explosão, como sucede comummente, ocorreu quando centenas de pessoas procuravam recuperar a gasolina da cisterna após o veículo ter estado envolvido num acidente, ficando virado de lado.

Ao que tudo indica, de acordo com fontes citadas pelos media, a explosão foi provocada por uma faísca provocada durante a recuperação do combustível por populares, havendo a possibilidade desta ter resultado de uma perfuração da cisterna.

Este tipo de acidentes ocorrem com alguma frequência na Nigéria, onde as populações empobrecidas aproveitam para recuperar combsutíveis, sendo que nalguns casos as explosões sucedem por perfurações negligentes das cisternas em camiões estacionados.

O mau estado das estradas e o excesso de velocidade são as causas mais comuns para o despiste destes camiões mas é a irresponsável recuperação do combustível, mesmo estando as pessoas cientes dos perigos, que está por detrás da maior parte das mortes.

A pobreza extrema das populações é a causa a montante destes episódios trágicos mas não aparece entre as causas mais comuns deste tipo de tragédias.