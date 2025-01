O agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que estava foragido após ter disparado mortalmente contra três membros da mesma família, no município do Cazenga, em Junho do ano passado, foi apanhado nesta quarta-feira, 29, na via pública, na província do Icolo e Bengo.

A detenção de Watukaneto Moreira, mais conhecido por "Zico", aconteceu no período da tarde, quando circulava no bairro Zango 2, município do Calumbo, onde se escondeu durante sete meses.

O subinspector de investigação criminal, de 40 anos, esclarece o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa, fazia parte da direcção do SIC Luanda e estava colocado no município do Cazenga,

O trágico incidente ocorreu no bairro Curtume, por volta das 02:00, quando a família estava a sair de um óbito.

Uma das vítimas, de 65 anos, estava cansada de lá estar e pediu ao filho e ao sobrinho para o acompanharem a casa, e, quando estavam prestes a chegar, o agente do SIC confundiu-os com delinquentes e fez alguns disparos contra os homens.

Dois indivíduos morreram no local e um, o mais velho, morreu a caminho do hospital dos Cajueiros.