O Caminho de Ferro de Luanda (CFL) anunciou esta quarta-feira, 1 de Julho, um novo horário com quatro frequências diárias e ligeiros ajustes nas horas de partida e chegada dos comboios interestações para o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN).

A medida enquadra-se no processo de retoma gradual da circulação dos comboios regulares de transporte de passageiros entre as estações multimodais do Bungo e do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN), soube o Novo Jornal junto do CFL.

Com o novo horário, os serviços interestações para o AIAAN terão início às 06h00 e vão prolongar-se até por volta das 18h00.

As partidas e chegadas das estações do Bungo e do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto têm paragens intermédias na estação multimodal de Viana.