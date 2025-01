Semanário Novo Jornal

Cólera: Dois a três pacientes partilham cama no Centro Materno-Infantil de Cacuaco

No Centro Materno-Infantil de Cacuaco, uma das unidades de referência para o tratamento da cólera, dois a três doentes estão a partilhar a cama devido à superlotação. Situação é crítica e agrava-se com a falta de técnicos. Enquanto isso, os tão propalados centros de tratamento montados pelo Executivo no município, com mais de 150 camas, ainda não estão em funcionamento face à falta de técnicos de saúde. Doença já matou mais de 30 pessoas e atingiu acima de 700 casos em menos de um mês.