Crianças das escolas públicas de todo o País vão passar a ser alimentadas através do programa "Alimentação Escolar" que substitui a "merenda" - Governo garante que alunos vão passar a ter direito a uma refeição quente

Nos próximos meses, as crianças das escolas públicas do País vão passar a ser alimentadas nas próprias escolas, alimentação que será servida quente e adequada à cultura alimentar de cada comunidade, assegura o Governo, através do Ministério da Educação.