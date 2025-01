Em Luanda, quatro agentes do Serviço de Investigação Criminal ( SIC) foram detidos por extorquirem um milhão de kwanzas a um comerciante que estava a vender ouro ilegalmente. A detenção aconteceu esta semana e o Novo Jornal soube que com eles foi igualmente detido um agente da Polícia Nacional, que também colaborou no esquema.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, os efectivos detidos estão colocados na direcção central de operações e o polícia é da direcção da polícia de segurança pessoal e entidades protocolares.

O actos de extorsão aconteceram em Outubro do ano passado, no bairro Mártires do Kifangondo, em que foi lesado um cidadão nacional, que vendia ouro de forma clandestina.

Quando os operacionais se aperceberam da situação, sem comunicar aos seus superiores, fizeram-se passar por compradores para chegar até ao homem, e, de seguida, exigiram-lhe um milhão de kz para "abafar" o caso.

"O negociante aceitou pagar, entraram para a viatura do efectivo da polícia onde foi feita a entrega e a repartição dos valores", explica Manuel Halaiwa.

Diante destes factos denunciados e comprovados, assegura o SIC, os agentes serão presentes ao Ministério Público e vão ainda ser submetidos a um processo disciplinar.

Quanto ao vendedor de ouro, estão em curso diligências para se apurar a origem do mineral estratégico.