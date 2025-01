O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), depois de uma passagem meteórica por Luanda, onde falou com João Lourenço, fez esta madrugada de quarta para quinta-feira, 30, um discurso à Nação, já em Kinshasa, onde lançou um veemente apelo à resistência e mobilização nacional na "guerra contra as forças ruandesas no leste do país e as suas marionetas do M23"..

Félix Tshisekedi não declarou guerra ao Ruanda, mas disse que a RDC está em guerra contra os "milhares de militares ruandeses" que estão em território congolês, e disse que tanto as forças de Kigali como "as suas marionetas do M23" vão ser "expulsas de todos os cantos do país".

No seu discurso, que disse ter a "gravidade solene que o momento exige", onde a soberania está em causa no leste da RDC, nas províncias do Kivu Norte, Kivu Sul e Ituri (ver links em baixo nesta página), pediu a "todos os jovens congoleses" que voluntariamente adiram ao Exército.

O chefe de Estado congolês garantiu que todos os recursos do país disponíveis de forma a não colocar em causa do funcionamento do Estado, estão já a ser mobilizados para financiar o esforço de guerra contra a invasão ruandesa.

"Nestes momentos difíceis, apelo à resistência e à resiliência, porque uma resposta vigorosa e coordenada contra os terroristas do M23 e os seus padrinhos já está em curso através das Forças Armadas da RDC, que vão defender cada centímetro do nosso território", disse.

No mesmo discurso à Nação, transmitido por todos os media congoleses, Tshisekedi disse que, o país se mantém dentro do processo de Luanda, numa alusão à sua passagem imediatamente antes de se dirigir aos congoleses, onde, naturalmente o seu homólogo angolano, que em nome da União Africana (UA) lhe terá pedido que não abandone totalmente os esforços de paz.

Porém, as palavras de F+elix Tshisekedi foram claramente mais de guerra que de paz, tendo mesmo dito que nos últimos dias tem estado em reuniões sucessivas com as diversas estruturas do Estado para definir a resposta ao Ruanda e ao M23 de forma a "fazer valer a soberania do Estado em todos os cantos do país".

Apelou "à dignidade nacional" para o esforço que a RDC tem pela frente, pedindo a "todos os congoleses" que contribuam da forma que lhes for possível, especialmente "o sector privado empresarial" para o esforço de guerra que o país enfrenta.

Falou por diversas vezes em guerra, deixando no ar a ideia de que poderia fazer um declaração de guerra formal, porque antes já tinha cortado relações com Kigali, e a sua ministra dos Negócios Estrangeiros foi à ONU, em Nova Iorque dizer que o Ruanda tinha declarado guerra ao Congo, mas não chegou a fazê-lo.

Todavia, todo o seu pensamento inserido neste discurso estava centrado no esforço de guerra, como o demonstra o pedido veemente aos jovens congoleses para entrarem nas Forças Armadas da RDC (FARDC) e aos empresários para darem todo o apoio possível para financiar esse mesmo esforço de guerra.

Anunciou que foi nomeado para liderar a resposta armada o major-general Evariste Somo Kakule, que acumulará com o cargo de governador do Kivu Norte, a zona mais visada pelas forças externas do Ruanda e do M23, a quem disse que competirá "levar os gloriosos militares congoleses à vitória".

"Mobilizemo-nos como um só homem para defender a nossa integridade territorial e a nossa soberania territorial", enfatizou, justificando o apelo reiterando que a "invasão ruandesa sem escrúpulos e de forma aberta, sem esconder nada, ignorando os princípios da Carta das Nações Unidas e os acordos regionais" urge a resposta nacional total e sem divisões étnicas, religiosos, regionais ou políticas".

"Porque a acção do Ruanda, que proporciona aos terroristas do M23 apoio político, logístico e militar, é de tal modo grave, que, para apenas explorar os recursos naturais congoleses, conduz a toda a força para uma escalada que coloca em risco toda região dos Grandes Lagos".

Criticou severamente "a passividade da comunidade internacional" que Felix Tshisekedi diz "raiar a cumplicidade", mas apelou a que a população se contenha e não opte pelos "intleraveis actos de vandalismo e pilhagem" contra as embaixadas ocidentais em Kinshasa, como sucedeu já esta semana na dos EUA, da França, da Bélgica...

África exige cessar-fogo e travão firme ao M23

Este discurso de Tshisekedi surge depois de a Comunidade de Estados do Leste (EAC), reunida de urgência em Nairobi, Quénia, via digital, com a presença de Paul Kagame mas onde Tshisekedi recusou ir, ter pedido contenção e apelado à retirada do M23 das áreas ocupadas, e depois de o Presidente angolano, na qualidade de mediador indicado pela UA, ter feito o mesmo veemente pedido.

O incondicional pedido de cessar-fogo feito em Nairobi não parece ter sido bem recebido em Kinshasa, porque o Presidente Tshisekedi ignorou esta reunião, e ainda porque, como notam analistas congoleses, um cessar-fogo não basta para expulsar os invasores.

O chefe de Estado congolês deu mesmo um sinal vigoroso de descontentamento com a posição da EAC, que não referiu na sua declaração a invasão ruandesa, concentrando-se apenas na presença do M23, ao preferir deslocar-se a Luanda para contactos com João Lourenço.

E há ainda um aparente distanciamento entre blocos regionais sobre este conflito, com a África do Sul a entrar em rota de colisão com o Ruanda, tendo o Presidente Paul Kagame chegado ao ponto de avisar o seu hom+ologo sul-africano para se abster de falar sobre a situação por não ter qualquer tipo de distanciamento.

Kagame disse mesmo que a África do Sul "não é um mediador, é um beligerante" e o Presidente Cyril Ramaphosa de "distorcer propositadamente" a realidade no leste congolês, com "muitas mentiras e ataques deliberados" a Kigali.

"As forças sul-africanas enviadas para a região são parte beligerante e empenhada na ofensiva do Governo de Kinshasa contra o seu próprio povo", disse Kagame, citado pela imprensa ruandesa, acrescentando que "se a África do Sul prefere a confrontação, o Ruanda lidará com a situação nesse contexto em qualquer altura", numa afirmação de aparente disponibilidade para um confronto militar entre Kigali e Pretória.

Horas antes, o ministro da Defesa sul-africano, Angie Motshkga, tinha afirmado que o Presidente Ramaphosa tinha dito ao Presidente Kagame, numa acalorada conversa telefónica, que "se quiser fazer uma declaração de guerra, nós não hesitaremos em defender o nosso povo".

Isto, depois de se saber que cerca de duas dezenas de soldados sul-africanos inseridos no contingente da SADC enviado para o leste da RDC como força de interposição, tinham sido mortos nos combates contra o M23 quando estes avançavam sobre Goma, a capital do Kivu Norte.

E foi mesmo em Pretória que, pela primeira vez, de forma institucional, e não apenas na voz de analistas, pelo menos nestes últimos tempos, o ministro da Defesa sul-africano, Ronald Lamola, afirmou que se o conflito em curso no leste do Congo não for travado rapidamente, "um confronto total regional alargado poderá ser inevitável".

Com esta evolução e alargamento regional da conflitualidade, mesmo que ainda apenas verbal, parece estar a desenhar-se uma clarificação de quem está com quem neste conflito, com a RDC e o Ruanda a receberem demonstrações de solidariedade.

Sendo a África do Sul e Angola as grandes potências militares da África Austral, e sendo conhecida a histórica relação de proximidade entre Kinshasa e Luanda, uma posição de Angola tão flamejante como a sul-africana não é de esperar porque João Lourenço tem um papel que pode ser decisivo para apaziguar os ânimos e isso só será possível mantendo uma fria e calculista equidistância.

Mas, como lembrava em tempos o antigo Presidente congolês, Joseph Kabila, o mundo deve estar muito atento ao que se passa na região dos Grandes Lagos e especialmente na geografia que tem o leste congolês como epicentro, porque um conflito sem controlo ali não afectará apenas a região, vai desestabilizar todo o continente e em grande medida também o mundo.

Entretanto, em Luanda, com o agravamento da situação, a UNITA, o maior partido da oposição, já pediu contenção a todas as partes envolvidas e advertiu o Presidente da República que o envio de um contingente militar angolano para a zona deve ser feito de forma a respeitar a Constituição, que é depois de ouvir a Assembleia Nacional.