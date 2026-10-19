Um funcionário do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) foi detido em Luanda, suspeito de assassinar uma mulher de nacionalidade guineense por esta se ter recusado a envolver-se sexualmente com ele.

Segundo o porta-voz em exercício do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, Emanuel Capita, na última semana, o suspeito, de 25 anos, foi presente ao juiz de garantias, que lhe aplicou a medida de coacção pessoal de prisão preventiva.

O homicídio aconteceu no bairro Luanda Sul, em Viana, onde a vítima e o suspeito partilhavam o mesmo quintal. O homem, que alegadamente aproveitou a ausência do marido da mulher, invadiu a casa dos vizinhos e tentou violá-la.

Não tendo sucesso, conta o SIC, o trabalhador do SME partiu para a agressão física, asfixiando até à morte a estrangeira de 30 anos.

De seguida, dirigiu-se para sua casa e começou a acompanhar tudo de perto para dissimular a sua participação no crime.

Quando o marido regressou à casa, após receber uma ligação da empregada que não conseguia falar com a patroa, deparou-se com o corpo da esposa estendido no chão do quarto de banho, sem roupas, com ferimentos na cabeça e ensanguentado.

Feita a participação às autoridades policiais, diligências foram feitas e o vizinho, apontado como principal suspeito, foi detido.

O porta-voz em exercício do SIC-Luanda explica que os resultados da autópsia revelam que a morte foi provocada por asfixia mecânica aguda.