Gaspar Agostinho Neto, que falava à Rádio Nacional de Angola, fez saber que o CEARTE tem capacidade para 3.000 alunos, mas "tudo depende do número de professores que podemos ter".
Por isso, a instituição prevê acolher apenas 1.200 estudantes no próximo ano lectivo, menos 1.800 do que a capacidade total, acrescentou o director.
Para 2026-2027, o CEARTE vai disponibilizar 425 vagas para novos alunos da 7ª e 10ª classes. As inscrições arrancam no dia 29 de Julho.
No ensino básico, destinado a candidatos a partir dos 12 anos, as vagas são para as áreas de Artes Visuais e Plásticas, Dança, Música e Teatro.
No ensino médio, são cinco áreas com cursos técnicos: Artes Visuais e Plásticas, Cinema e Audiovisual, Dança, Música e Teatro.
Para se candidatarem, os interessados devem apresentar certificado de habilitações, cópia do bilhete de identidade e três fotografias tipo passe.
O CEARTE lecciona da 7ª à 13ª classe e é a única instituição do país vocacionada para formar quadros para as indústrias criativas.
Este problema da falta de docentes não é novo. Em 2019, o Novo Jornal reportava que por a instituição ter poucos professores a admissão de estudantes ficava condicionada. Na altura, em quatro anos de existência a instituição tinha formado apenas 69 alunos.