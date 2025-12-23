O município da Caála corre o risco de ficar privado de energia eléctrica devido à vandalização de oito torres de alta tensão, na linha Belém do Huambo. Os responsáveis pela vandalização das oito torres ainda não foram identificados.

A informação foi avançada pela Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), numa nota de imprensa em que é avançado que os técnicos da empresa efectuavam a habitual vistoria e fiscalização na linha Belém do Huambo, quando verificaram que foram removidos cantoneiras e parafusos, deixando instáveis as infra-estruturas.

Em caso de chuvas ou vento, explica a ENDE na nota, estas infra-estruturas "podem ceder, comprometendo gravemente a continuidade do fornecimento de energia na região".

A ENDE garante que "estão em curso acções para a reposição e reforço dos componentes furtados, de modo a garantir a estabilidade das torres e fiabilidade do sistema eléctrico naquela região".