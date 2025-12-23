De Janeiro a Novembro, 964 crianças foram violadas em Angola, o que representa, em média, quatro casos de abuso sexual por dia, avançou o Instituto Nacional da Criança (INAC).

Paulo Kalesi, director geral do INAC, descreve que 80% dos casos aconteceram no seio familiar, "o que levanta sérias preocupações sobre a protecção das crianças dentro dos próprios lares".

O director do INAC contou, à Angop, que há igualmente vários casos de crianças abandonadas pelos seus progenitores

"Ainda temos muitas crianças recém-nascidas a serem abandonadas, temos uma média de uma criança por dia que é abandonada e temos uma média de quatro crianças por dia a serem abusadas sexualmente, só neste ano, de Janeiro a Novembro, registamos 964 crianças que foram abusadas sexualmente, é um número muito alto comparativamente ao ano passado", disse.

Palulo Kalesi explicou que muitas destas denúncias foram feitas este ano pelo serviço SOS Criança.