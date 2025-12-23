Paulo Kalesi, director geral do INAC, descreve que 80% dos casos aconteceram no seio familiar, "o que levanta sérias preocupações sobre a protecção das crianças dentro dos próprios lares".
O director do INAC contou, à Angop, que há igualmente vários casos de crianças abandonadas pelos seus progenitores
"Ainda temos muitas crianças recém-nascidas a serem abandonadas, temos uma média de uma criança por dia que é abandonada e temos uma média de quatro crianças por dia a serem abusadas sexualmente, só neste ano, de Janeiro a Novembro, registamos 964 crianças que foram abusadas sexualmente, é um número muito alto comparativamente ao ano passado", disse.
Palulo Kalesi explicou que muitas destas denúncias foram feitas este ano pelo serviço SOS Criança.